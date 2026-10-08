Gurugram News: जिले में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से मजबूत होगी शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था

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नंबर गेम - 12 तरह की सुविधाएं मिलेंगीसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जिले में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनके संचालन के लिए मैसर्स एएसआर हॉस्पिटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आदेश जारी किया गया है। यह कार्य आदेश 26 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपये का है।इन केंद्रों पर 12 तरह की सुविधाएं, मुफ्त दवाएं और जरूरी जांचें मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना है। अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस सोच को साकार करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार नए कदम उठा रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। जिले में कुल 30 स्थानों को इन मंदिरों के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें हीरा नगर, नरसिंहपुर ढाणी, हरि नगर, शक्ति नगर जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इन केंद्रों का चयन लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर के अस्पतालों पर निर्भरता कम करने हेतु किया गया है।नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल भी होगीअर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 12 प्रमुख प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनमें गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व देखभाल, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य शामिल हैं। बाल एवं किशोर स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन जैसी जांचें और प्रबंधन भी मिलेगा। योग एवं आयुष सेवाओं को भी स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, पुरुष मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर और सफाई कर्मचारी सहित आवश्यक स्टाफ तैनात होगा।अनिवार्य निदान परीक्षण भी केंद्र स्तर पर उपलब्ध होंगेइन केंद्रों पर आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अनिवार्य निदान परीक्षण भी केंद्र स्तर पर उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि बीमारी की पहचान और उपचार से मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। इससे बड़े अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा। सरकार की प्राथमिकता इन केंद्रों का सक्रिय, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण संचालन है। इसके लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।जिले में कुल 30 स्थानों को अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें हीरा नगर, नरसिंहपुर ढाणी, हरि नगर, शक्ति नगर, भीमगढ़ खेड़ी, शिवाजी नगर, अर्जुन नगर, चंदन नगर, समालपुर, सेक्टर-56 घाटा गांव, सेक्टर-55, डीएलएफ फेज-1, सेक्टर-27, गंगा विहार, टिकरी ढाणी, मनोहर नगर, सूर्य विहार, धर्म कॉलोनी, ग्वाल पहाड़ी, प्रेम नगर, सरहौल, राम विहार, तिगरा गांव, सेक्टर-54, और सराय गांव सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन केंद्रों का चयन इस प्रकार किया गया है कि बड़ी संख्या में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर स्थित अस्पतालों पर निर्भर न रहना पड़े।