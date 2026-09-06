Gurugram News: वैष्णो देवी जाने के लिए ट्रेनों में नहीं मिल रही कंफर्म टिकट

गुरुग्राम। शारदीय नवरात्रों में गुरुग्राम से वैष्णो देवी (कटरा) जाने वाली दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट (या रिग्रेट) होने के कारण श्रद्धालुओं को कंफर्म टिकट मिलने में काफी परेशानी हो रही है। त्योहारी सीजन में भारी भीड़ की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों द्वारा एडवांस बुकिंग कराने से सीटें फुल हो चुकी हैं। शारदीय नवरात्र 11 अक्तूबर से शुरू होंंगे, ऐसे में साइबर सिटी से काफी संख्या में श्रद्धालु परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने जाना चाह रहे हैं।गुरुग्राम के श्रद्धालु पूजा एक्सप्रेस ट्रेन और शालीमार मलानी एक्सप्रेस ट्रेन से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। इसके बाद बस या कैब के माध्यम से कटरा जाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। दोनों ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाने के कारण गुरुग्राम से जम्मू तवी तक जाने की योजना अधर में अटकी है।