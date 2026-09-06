Gurugram News: युवाओं से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का आह्वान

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संवाद न्यूज एजेंसीफर्रुखनगर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी लेफ्टिनेंट कर्नल माधवन के नेतृत्व में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा रविवार को फर्रुखनगर पहुंची। यहां स्वतंत्रता सेनानी वंशजों, फौजी भाइयों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया।यह यात्रा गुड़गांव से झज्जर और रेवाड़ी तक निकाली जा रही है। यात्रा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती राजश्री चौधरी ने कहा कि नेताजी दूरदर्शी सोच वाले महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत को विश्व शक्ति बनाने का सपना देखा था। शहीद सुखदेव के परपौत्र अनुज थापर ने युवाओं से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। उन्होंने देश विरोधी बातों का विरोध करने पर जोर दिया। थापर ने क्रांतिकारियों के सम्मान में भारत गेट बनाने का सुझाव दिया, जहां शहीदों के नाम और तस्वीरें हों।स्वागत समारोह में गणमान्य लोगइस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इनमें स्वतंत्रता सेनानी वंशज और भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल सैनी शामिल थे। अध्यक्ष बीरबल सैनी, सरपंच संगठन अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल और पूर्व सरपंच इंद्रजीत भी उपस्थित थे। पार्षद रामबीर यादव और देवेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।