गुरुग्राम में सीएम का बड़ा एक्शन: समीक्षा बैठक में दो अधिकारी निलंबित, आरडब्ल्यूए की शिकायतें बनीं वजह

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मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण और उससे जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान लगातार आरडब्ल्यूए की ओर से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विज्ञापन



इसके बाद गुरुग्राम नॉर्थ की क्षेत्रीय अधिकारी आकांक्षा और गुरुग्राम साउथ के क्षेत्रीय अधिकारी मुकुल कुमार को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामलों में भी प्रभावी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण और उससे जुड़ी शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान लगातार आरडब्ल्यूए की ओर से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए।इसके बाद गुरुग्राम नॉर्थ की क्षेत्रीय अधिकारी आकांक्षा और गुरुग्राम साउथ के क्षेत्रीय अधिकारी मुकुल कुमार को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामलों में भी प्रभावी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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गुरुग्राम की विकास परियोजनाओं को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गुरुग्राम नॉर्थ और गुरुग्राम साउथ के क्षेत्रीय अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।