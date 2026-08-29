Gurugram News: डेंगू के दो नए मामले मिले, कुल संख्या पहुंची 38
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 04:13 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 04:13 PM IST
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गुरुग्राम। जिले में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 29 अगस्त को जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार, शनिवार को डेंगू के दो नए मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। हालांकि, अब तक डेंगू से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। डेंगू की जांच के लिए शनिवार को 151 नमूने लिए गए। अब तक कुल 8091 नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। वहीं, मच्छरों की रोकथाम के लिए नगर पालिका उपनियम अधिनियम-1973 की धारा 214 के तहत अब तक 1713 नोटिस जारी किए गए हैं। संवाद
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