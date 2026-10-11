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Gurugram News: दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज से शुरू

Sun, 11 Oct 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:26 PM IST
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Two-day national workshop begins today.
गुरुग्राम। स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय लेन-देन को डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज करने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सोमवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य लोकोस ट्रांजेक्शन अनुप्रयोग से निधि प्रबंधन को पारदर्शी बनाना है। लोकोस से 15 लाख करोड़ रुपये के ऋण विवरण दर्ज होंगे। मंत्रालय का लक्ष्य अक्तूबर 2026 तक सभी समूहों को लोकोस से जोड़ना है। ब्यूरो
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