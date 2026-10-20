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Gurugram News: दो भाइयों पर रॉड-डंडों से हमला

Tue, 20 Oct 2026 10:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:56 PM IST
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Two brothers attacked with rods and sticks
गुरुग्राम। सेक्टर-36 स्थित एवीएल सोसाइटी के पास दो भाइयों के साथ लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से मारपीट की गई। हमले में दोनों घायल हो गए। नाथूपुर निवासी कार्तिक ने शिकायत में बताया कि शनिवार देर रात करीब दो बजे वह अपने भाई विजयपाल के साथ कार से घर लौट रहे थे। एवीएल सोसाइटी के पास द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर पहुंचने पर विजय पानी की बोतल लेने के लिए सड़क किनारे स्थित खोखे पर उतर गया। कार्तिक का आरोप है कि इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार दो युवकों ने उन्हें पहचानने की बात कही। मना करने पर आरोपी गाली देने लगा। पीड़ित का आरोप है कि रोहित ने पीछे से लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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