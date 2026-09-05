Gurugram News: निवेश के बहाने 25 लाख की साइबर ठगी में दो गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। निवेश के बहाने 25 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के जालौर निवासी महेंद्र और राजूराम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने साइबर ठगी करने वाले आरोपियों को बैंक खाता उपलब्ध कराया था।पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने 31 जनवरी 2025 को साइबर क्राइम थाना ईस्ट में शिकायत दी थी। इसमें निवेश के नाम पर 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक लेनदेन के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान दोनों आरोपियों की पहचान हुई और उन्हें 29 अगस्त को जालौर से गिरफ्तार किया गया।पूछताछ में सामने आया कि ठगी की रकम में से पांच लाख रुपये महेंद्र के केनरा बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। पुलिस के अनुसार, महेंद्र ने अपना बैंक खाता, बैंकिंग किट और पंजीकृत मोबाइल नंबर राजूराम को पांच हजार रुपये में दिया था। इसके बाद राजूराम ने यह खाता साइबर ठगी करने वाले लोगों को दस हजार रुपये में उपलब्ध कराया। इसी खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया गया था।पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को 30 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।