Gurugram News: रामपुरा की सर्विस लेन पर ट्रकों का कब्जा

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मानेसर। मानेसर से रामपुरा की ओर जाने वाली सर्विस लेन पर बड़े ट्रकों के खड़े रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों तरफ ट्रक खड़े किए जाने के कारण सर्विस लेन काफी हद तक बंद हो गई है। इससे वाहन चालकों को आने-जाने में परेशानी हो रही है और कई बार जाम की स्थिति भी बन जाती है। रामपुरा निवासी नितिन यादव ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सर्विस लेन पर खड़े ट्रकों को हटाया जाए और यहां भारी वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई जाए। संवाद