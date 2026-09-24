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Gurugram News: प्रदेश की फ्लोरबॉल टीम चयन के लिए 28 को ट्रायल

Thu, 24 Sep 2026 11:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:16 PM IST
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Trials for the state floorball team selection on the 28th.Trials for the state floorball team selection on the 28th.
दौलताबाद के राजीव गांधी खेल परिसर में होगा आयोजन
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नंबर गेम- 90 से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण
9 जिलों के खिलाड़ी होंगे शामिल



संवाद न्यूज एजेंसी



गुरुग्राम। हरियाणा की राज्य स्तरीय फ्लोरबॉल टीम के चयन के लिए 28 सितंबर को ट्रायल होगा। जिले के दौलताबाद स्थित राजीव गांधी खेल परिसर में जिला स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। अब तक इसके लिए प्रदेश के नौ जिलों से 90 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। स्पेशल ओलंपिक भारत के हरियाणा प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 2029 में स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व शीतकालीन खेलों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों की पहचान और प्रशिक्षण की प्रक्रिया समय से शुरू की जा रही है। जिला स्तर पर प्रतिभाओं को तलाशने के बाद उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का अनुभव दिया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान रहेगा।



उन्होंने बताया कि चयन ट्रायल में 11 वर्ष से अधिक आयु के पात्र खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन कर राज्य स्तरीय टीम तैयार की जाएगी। इसके बाद खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
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उन्होंने बताया कि महिला वर्ग की राष्ट्रीय फ्लोरबॉल प्रतियोगिता अक्तूबर में दिल्ली में प्रस्तावित है। वहीं पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता नवंबर-दिसंबर में गुजरात में आयोजित होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर की इन प्रतियोगिताओं में देशभर के विभिन्न राज्यों से चयनित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यहीं से आगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी।
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फ्लोरबॉल टीम में विशेष और एकीकृत वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। महिला टीम में पांच विशेष खिलाड़ी और दो एकीकृत खिलाड़ी रखे जाएंगे। एकीकृत वर्ग में विशेष और सामान्य खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। पुरुष वर्ग में भी इसी तरह खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
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