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Gurugram News: पुलिस थानों में शुरू हुआ प्रशिक्षण अभियान

Sun, 18 Oct 2026 12:10 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:10 AM IST
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Training drive launched in police stations
फरीदाबाद। जिले के सभी 31 पुलिस थानों में महिला कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम-2013 के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में 16 अक्तूबर को सेक्टर-8 थाने में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अधिवक्ता काम्या ने पुलिसकर्मियों को कानून, शिकायत प्रक्रिया और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की भूमिका की जानकारी दी। उन्होंने विशाखा दिशानिर्देशों और महिला शिकायतकर्ताओं के मामलों में संवेदनशीलता बरतने पर भी जोर दिया। कार्यशाला में थाना प्रभारी सहित करीब 30 पुलिसकर्मी शामिल हुए। संवाद
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