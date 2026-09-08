Gurugram News: नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए

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गुरुग्राम। जिले में 41वें नेत्रदान पखवाड़े के तहत नागरिक अस्पताल के नेत्र विभाग की टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बसई गांव में नेत्रदान जागरूकता पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और समाज में नेत्रदान का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में सिविल अस्पताल की पीएमओ डॉ. नीना मुख्य रूप से मौजूद रहीं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम गोयल और डॉ. शुभा बंसल तथा नेत्रदान काउंसलर विपिन ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। प्रतियोगिता में कक्षा सातवीं और आठवीं के करीब 49 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने 20 मिनट में नेत्रदान से जुड़े रचनात्मक और संदेशपरक पोस्टर तैयार किए। इनमें से आठ उत्कृष्ट पोस्टरों का चयन कर विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। टीम ने विद्यार्थियों को मृत्यु के बाद नेत्रदान की प्रक्रिया और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित लोगों के जीवन में नेत्रदान के महत्व की जानकारी दी। विद्यार्थियों से परिवार और समाज को भी जागरूक करने की अपील की गई। संवाद