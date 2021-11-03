Gurugram News: शिकोहपुर के तीन जोहड़ों का होगा सौंदर्यीकरण

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम मानेसर की ओर से वार्ड नंबर 17 के शिकोहपुर गांव में तीन जोहड़ों को सुंदर बनाया जाएगा। इसके लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इन तीनों जोहड़ों को बेहतर बनाने पर करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे गांव के लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी।नगर निगम की ओर से गांव के पीपल वाले जोहड़, बाबा जरखौल जोहड़ और बाबा बड़ा जोहड़ का सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके तहत जोहड़ों की साफ-सफाई की जाएगी और आसपास के क्षेत्र को सुंदर बनाया जाएगा। साथ ही, पानी को बचाने के लिए भी जरूरी काम किए जाएंगे। जोहड़ के आसपास पौधे लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को हरियाली और छाया मिल सके। यहां लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी। इससे बुजुर्गों को भी बैठने और आराम करने की सुविधा मिलेगी।जोहड़ के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम की वित्त एवं संविदा समिति की मंजूरी मिल चुकी है। निगम का प्रयास है कि जोहड़ों के आसपास का क्षेत्र साफ और सुंदर बने। इससे लोगों को सुबह और शाम टहलने के लिए अच्छी जगह मिलेगी।नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, जोहड़ों को बेहतर बनाने से पानी बचाने में मदद मिलेगी। बारिश का पानी जमा होने से जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। इससे भविष्य में पानी की जरूरत पूरी करने में भी मदद मिलेगी। गांव के इन तीनों जोहड़ों का सौंदर्यीकरण होने से गांव की सुंदरता बढ़ेगी। साथ ही, लोगों को घूमने, बैठने और बच्चों के खेलने के लिए बेहतर जगह मिलेगी। गांव में हरियाली भी बढ़ेगी। निगम की इस योजना से ग्रामीणों को अपने ही गांव में अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी।शिकोहपुर गांव के तीनों जोहड़ों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जल्द ही इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी कर काम शुरू किया जाएगा।- सुशील ठाकरान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम मानेसर