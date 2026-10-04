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Gurugram News: गोल्फ कोर्स रोड पर फैल रही विकास की बदबू

Sun, 04 Oct 2026 06:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:25 PM IST
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The stench of development spreading along Golf Course Road.
डी के कालरा सेक्टर 56 वाली खबर के लिए
सेक्टर-56 सर्विस रोड पर सीवर ओवरफ्लो के कारण लोगों का चलना हुआ मुश्किल
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संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। गोल्फ कोर्स रोड की सर्विस लेन सेक्टर-54 पुलिस चौकी से सेक्टर-55 पाथवेज स्कूल तक इस समय नरक बनी हुई है। लगातार हो रहे सीवर ओवरफ्लो और बदबूदार गंदे पानी ने स्थानीय निवासियों और राहगीरों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि टैक्स देने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर हमें सिर्फ बीमारियां और हादसों का डर मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का स्थाई समाधान निकालने की मांग की है।
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लोग बोले द प्रशासन को तुरंत करना चाहिए काम

सर्विस रोड पर मैनहोल से सीवर का पानी लगातार बह रहा है। शिकायत के बावजूद विभागों की टालमटोल से जनता बेहद परेशान है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। - के.पी.एस. रघुवंशी
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बदबूदार और दूषित पानी जमा होने से क्षेत्र में डेंगू व अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में सांस लेना भी दूभर हो चुका है। - डी.के. कालरा
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मुख्य रास्ते पर गंदा पानी भरा होने के कारण पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हर वक्त दुर्घटना का डर लगा रहता है। - के.के. शर्मा

हम सभी नागरिक नियमित रूप से टैक्स भरते हैं, इसके बावजूद सीवर की इस मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हो रहा। प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर काम शुरू कराना चाहिए। - अमरजीत कुमार

डी के कालरा सेक्टर 56 वाली खबर के लिए

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