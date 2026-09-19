Gurugram News: कार सवार दोनों अन्य युवकों की भूमिका अब तक आरोपी बनाने लायक नहीं
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
पूछताछ के बाद हिदायत देकर दोनों युवकों को छोड़ा
गुरुग्राम। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कल्याण व लवनीश के साथ कार में मौजूद श्रीनाथ विश्वकर्मा और अनूप कुमार अवस्थी से पूछताछ की। एसआईटी की मुखिया एसीपी सीएडब्ल्यू सुशीला देवी व अन्य के समक्ष इनसे पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ व अब तक की जांच में फिलहाल इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। पुलिस का कहना है कि कार सवार दोनों अन्य युवकों की भूमिका अब तक आरोपी बनाने लायक नहीं है। इन्हें हिदायत देकर पुलिस ने छोड़ दिया है। पुलिस की ओर से अदालत को ये भी बताया गया कि भविष्य में यदि इनके खिलाफ सबूत सामने आएंगे तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो
विज्ञापन
गुरुग्राम। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कल्याण व लवनीश के साथ कार में मौजूद श्रीनाथ विश्वकर्मा और अनूप कुमार अवस्थी से पूछताछ की। एसआईटी की मुखिया एसीपी सीएडब्ल्यू सुशीला देवी व अन्य के समक्ष इनसे पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ व अब तक की जांच में फिलहाल इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। पुलिस का कहना है कि कार सवार दोनों अन्य युवकों की भूमिका अब तक आरोपी बनाने लायक नहीं है। इन्हें हिदायत देकर पुलिस ने छोड़ दिया है। पुलिस की ओर से अदालत को ये भी बताया गया कि भविष्य में यदि इनके खिलाफ सबूत सामने आएंगे तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो