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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The role of the other two youths in the car does not yet warrant making them accused.

Gurugram News: कार सवार दोनों अन्य युवकों की भूमिका अब तक आरोपी बनाने लायक नहीं

Sat, 19 Sep 2026 01:25 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:25 AM IST
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The role of the other two youths in the car does not yet warrant making them accused.
पूछताछ के बाद हिदायत देकर दोनों युवकों को छोड़ा
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गुरुग्राम। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कल्याण व लवनीश के साथ कार में मौजूद श्रीनाथ विश्वकर्मा और अनूप कुमार अवस्थी से पूछताछ की। एसआईटी की मुखिया एसीपी सीएडब्ल्यू सुशीला देवी व अन्य के समक्ष इनसे पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ व अब तक की जांच में फिलहाल इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। पुलिस का कहना है कि कार सवार दोनों अन्य युवकों की भूमिका अब तक आरोपी बनाने लायक नहीं है। इन्हें हिदायत देकर पुलिस ने छोड़ दिया है। पुलिस की ओर से अदालत को ये भी बताया गया कि भविष्य में यदि इनके खिलाफ सबूत सामने आएंगे तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो
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