फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The organization should not remain limited to paper: Sanjay Dutt

संगठन केवल कागजों तक न रहे सीमित : संजय दत्त

Thu, 17 Sep 2026 06:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:48 PM IST
विज्ञापन
The organization should not remain limited to paper: Sanjay Dutt
कांग्रेस ने हरियाणा में संगठन मजबूत करने पर दिया जोर, प्रदर्शन रिपोर्ट मांगी
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा में कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों की मासिक समीक्षा बैठक की। पार्टी मामलों के प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने सभी जिलों से प्रदर्शन आधारित संगठनात्मक रिपोर्ट मांगी और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया।
संजय दत्त ने कहा कि संगठन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि बूथ और मंडल स्तर तक सक्रिय रूप से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि अपेक्षित परिणाम नहीं देने वाले जिलों और ब्लॉकों पर संगठन सृजन अभियान के दूसरे चरण में विचार हो सकता है। इसमें मौजूदा नेतृत्व के प्रदर्शन की समीक्षा भी शामिल होगी। उन्होंने जिला अध्यक्षों से निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री वर्धन यादव द्वारा किया गया। यह बैठक गुरुग्राम के ट्यूलिप क्लब हाउस में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जितेंद्र बघेल भी उपस्थित थे। बैठक में सभी जिलों के संगठनात्मक कार्यों, मंडल मैपिंग, ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलनों और बूथ स्तर पर मतदाता सहायता केंद्रों की प्रगति की समीक्षा हुई। आगामी तीन महीनों की संगठनात्मक प्राथमिकताओं और कार्य योजना पर भी चर्चा की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि समीक्षा का उद्देश्य संगठनात्मक कमियों की पहचान करना है। कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत और प्रभावी बनाना है। उन्होंने जोर दिया कि अब केवल रिपोर्ट नहीं, बल्कि परिणाम देने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी को अगले तीन महीनों के लिए ठोस और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करने होंगे।


नियमित निगरानी की जाए सुनिश्चित
संजय दत्त ने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्षों को सक्रिय नेतृत्व और नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने जिलों से संगठनात्मक कार्यों, मंडल मैपिंग, ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलनों और स्थानीय जन समस्याओं पर विस्तृत जानकारी मांगी। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिला कांग्रेस अध्यक्षों की सक्रिय भागीदारी और स्पष्ट जवाबदेही ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने और स्थानीय मुद्दों को उठाने का आग्रह किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed