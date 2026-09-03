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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   The Municipal Corporation has constituted enforcement wings in eight zones.

Gurugram News: नगर निगम ने आठ जोन में प्रवर्तन विंग गठित किए

Thu, 03 Sep 2026 07:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:08 PM IST
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The Municipal Corporation has constituted enforcement wings in eight zones.
अवैध निर्माणों पर होगी कार्रवाई, प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना उद्देश्य
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण, भवन उल्लंघनों और अतिक्रमणों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए आठ जोन में समर्पित प्रवर्तन विंग का गठन किया है। ये विंग तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देंगे, जिसका उद्देश्य प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना है। इनका लक्ष्य उल्लंघन के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

प्रत्येक प्रवर्तन विंग संबंधित संयुक्त आयुक्त के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेगा। संयुक्त आयुक्त ही अपने जोन के प्रवर्तन विंग के प्रमुख होंगे। प्रत्येक विंग में एक सहायक अभियंता (प्रवर्तन) और एक कनिष्ठ अभियंता (प्रवर्तन) भी शामिल होंगे। नगर निगम ने सभी आठ जोन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की है। जोन-एक की प्रमुख सपना यादव होंगी, जबकि जोन-दो की जिम्मेदारी नरेश कुमार को दी गई है। कुशल कटारिया जोन-तीन, पूजा चनवरिया जोन-चार और जयवीर यादव जोन-पांच के प्रमुख बनाए गए हैं। आशीष सिंगला जोन-छह का नेतृत्व करेंगे। रविंद्र मलिक को जोन-सात और जोन-आठ दोनों का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
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क्षेत्र में नियमित क्षेत्र निरीक्षण करेगी विंग
इन प्रवर्तन विंगों का मुख्य कार्य अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित क्षेत्र निरीक्षण करना है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई नया अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण या भवन उल्लंघन न हो। निरीक्षण के दौरान या किसी अन्य माध्यम से संज्ञान में आने वाले किसी भी उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई लागू अधिनियमों, नियमों और सरकारी निर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाएगी।
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संयुक्त आयुक्त करेंगे पर्यवेक्षण
संबंधित संयुक्त आयुक्त अपने जोन की प्रवर्तन गतिविधियों का गहन पर्यवेक्षण करेंगे। वे प्रवर्तन विंग के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना भी उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। यह पहल गुरुग्राम में शहरी नियमों के पालन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
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