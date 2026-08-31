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गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा को कुकडोला क्यों शिफ्ट किया जा रहा है?: NHAI ने शुरू की प्रक्रिया
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गुरुग्राम स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाकर नई जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा टोल प्लाजा को करीब 12 किलोमीटर दूर पचगांव के पास कुकडोला, सेहरावन की दिशा में शिफ्ट किया जाएगा।
NHAI ने खेड़की दौला टोल प्लाजा को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद नए स्थान पर टोल प्लाजा को आधिकारिक रूप से नोटिफाई किया जाएगा।
नए टोल प्लाजा की जगह तय होने में देरी क्यों हुई?
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मई 2025 में खेड़की दौला टोल प्लाजा को पचगांव क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि, प्रस्तावित स्थान को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
NHAI और स्थानीय प्रशासन के बीच लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद अब कुकडोला में, सेहरावन की ओर नई जगह को अंतिम रूप दे दिया गया है।
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Toll plaza
- फोटो : Adobe Stock
डिनोटिफिकेशन और नई अधिसूचना में कितना समय लगेगा?
NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मौजूदा खेड़की दौला टोल प्लाजा को डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद NHAI की टोल समिति सेहरावन के पास नए टोल प्लाजा को नोटिफाई करेगी।
अधिकारी के अनुसार, इस पूरी अधिसूचना और डिनोटिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा होने में करीब तीन से चार महीने लग सकते हैं।
क्या टोल प्लाजा शिफ्ट होने से दूसरे टोल का शुल्क भी बदलेगा?
खेड़की दौला टोल प्लाजा को करीब 12 किलोमीटर दूर पचगांव की ओर स्थानांतरित करने का असर दूसरे टोल प्लाजा की फीस पर भी पड़ सकता है।
अधिकारियों के मुताबिक, द्वारका एक्सप्रेसवे के बिजवासन टोल प्लाजा और दिल्ली-जयपुर हाईवे के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर लागू टोल शुल्क में बदलाव किया जा सकता है। इसका कारण टोल प्लाजा के स्थानांतरण के बाद विभिन्न टोल प्वाइंट्स के बीच प्रभावी दूरी में बदलाव होना है।
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Toll plaza
- फोटो : Adobe Stock
नई टोल दरें कैसे तय की जाएंगी?
NHAI के अनुसार, टोल शुल्क तय करने के लिए एक निर्धारित फॉर्मूला अपनाया जाता है। इसमें सड़क की लंबाई के अलावा फ्लाईओवर और टनल जैसी संरचनाओं को भी अलग-अलग मूल्य दिया जाता है।
टोल प्लाजा की नई लोकेशन तय होने के बाद सड़क की प्रभावी लंबाई और अन्य संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए टोल शुल्क में संशोधन किया जाएगा।
नए कुकडोला टोल प्लाजा में क्या खास होगा?
अधिकारियों के अनुसार, नए स्थान पर टोल प्लाजा की इमारत बनाने और मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम के लिए आवश्यक गैंट्री लगाने में करीब पांच महीने और लग सकते हैं।
नई व्यवस्था में बैरियर-फ्री टोलिंग की सुविधा होगी और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाएगा। इससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक का प्रवाह अधिक सुचारु रहने की उम्मीद है।
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Toll plaza
- फोटो : Adobe Stock
आखिर 10 साल तक क्यों अटका रहा खेड़की दौला टोल प्लाजा का स्थानांतरण?
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2016 में बादशाहपुर में एक जनसभा के दौरान स्थानीय लोगों की लगातार मांग के बाद खेड़की दौला टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने की घोषणा की थी।
हालांकि, यह योजना लगभग एक दशक तक विभिन्न कारणों से अटकी रही। इनमें जमीन की उपलब्धता न होना, कानूनी विवाद, स्थानीय ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन, वन विभाग से मंजूरी न मिलना और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल रहे।
कई वर्षों की देरी के बाद इस प्रस्ताव को आखिरकार 2025 में आधिकारिक मंजूरी मिली। अब कुकडोला में नई जगह तय होने के साथ खेड़की दौला टोल प्लाजा के स्थानांतरण की प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।
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