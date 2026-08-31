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नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गुरुग्राम स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाकर नई जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा टोल प्लाजा को करीब 12 किलोमीटर दूर पचगांव के पास कुकडोला, सेहरावन की दिशा में शिफ्ट किया जाएगा।