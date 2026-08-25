Gurugram News: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्तरां से लिए सैंपल

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। पॉश वन होराइजन सेंटर स्थित पॉल रेस्टोरेंट में एक ग्राहक को ब्रेकफास्ट में परोसे गए सैंडविच में जिंदा कीड़ा मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्राहक सुलभ माथुर ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। वायरल वीडियो के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है।सुलभ माथुर ने आधा सैंडविच खाने के बाद उसमें सफेद रंग का कीड़ा रेंगते हुए देखा। उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग हरकत में आया। मंगलवार को विभाग की एक टीम जांच के लिए पॉल रेस्टोरेंट पहुंची। टीम ने रेस्टोरेंट से खाने के सैंपल लिए। इन सैंपलको सील कर दिया गया है। सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।जांच रिपोर्ट के आधार पर रेस्टोरेंट के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने नामचीन रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि ग्राहक की प्लेट तक जिंदा कीड़ा कैसे पहुंचा। विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।