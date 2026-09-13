फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Drinking water supply in two sectors of New Gurugram will improve.

Gurugram News: न्यू गुरुग्राम के दो सेक्टरों में पेयजल आपूर्ति में होगा सुधार

Sun, 13 Sep 2026 05:24 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 05:24 PM IST
विज्ञापन
Drinking water supply in two sectors of New Gurugram will improve.
सेक्टर-88ए/89ए डिवाइडिंग रोड पर बिछेगी 200 एमएम की पाइपलाइन
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-88ए/89ए डिवाइडिंग रोड पर पटौदी रोड की तरफ 200 एमएम आंतरिक व्यास (आईडी) की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही पटौदी रोड और गढ़ी बुढेरा रोड पर 400 एमएम आईडी की एमएस पाइप की ट्रेंचलेस क्रॉसिंग कराई जाएगी। इस तकनीक में सड़क की सतह को बड़े स्तर पर खोदे बिना उसके नीचे से पाइपलाइन गुजारी जाती है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस काम के लिए 12.64 लाख रुपये का अनुमानित खर्च तय किया है।
जमीन विवाद के कारण यहां पाइपलाइन का कुछ हिस्सा नहीं बिछाया जा सका था। विवाद दूर होने के बाद अब मिसिंग लिंक का काम पूरा कराया जा रहा है। इससे सेक्टर-88ए, 89ए समेत आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने बताया कि जमीन संबंधी समस्या का समाधान होने के बाद अब इस कार्य को पूरा कराया जा रहा है। इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है।
विज्ञापन

न्यू गुरुग्राम के सेक्टरों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से विकसित किया गया है। जमीन अधिग्रहण और अन्य विवादों के कारण कई सेक्टरों में सड़क, सीवर और पेयजल से जुड़ी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। एचएसवीपी की ओर से जमीन संबंधी विवादों का समाधान कराया जा रहा है। जमीन उपलब्ध होने के बाद जीएमडीए की ओर से सीवर, पानी और सड़क से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed