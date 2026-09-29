Gurugram News: जिले में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। मिलेनियम सिटी में बीते दिनों हुई बारिश के बाद गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। शहर में सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है। हालांकि दिन में अभी धूप परेशान कर रही है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक शहर में मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।शहर में बीते दिनों हुई हल्की बूंदाबांदी का असर हवा की गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद गुरुग्राम और मानेसर की हवा फिलहाल साफ बनी हुई है और एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। पिछले दिनों दोनों इलाकों का एक्यूआई खराब श्रेणी में पहुंच गया था। इसके कारण लोगों को सांस से जुड़ी परेशानियों की चिंता सताने लगी थी। फिलहाल हवा साफ होने से लोगों को राहत मिली है।