Gurugram News: हरसरु गांव के श्मशान घाट का होगा सुधार

विज्ञापन

डिप्टी मेयर रीमा चौहान ने कहा कि नगर निगम शहर के साथ-साथ गांवों में भी विकास कार्य करवा रहा है। श्मशान घाट में लोगों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए इसका सुधार किया जाएगा। इसके तहत श्मशान घाट की मरम्मत, चहारदीवारी और रास्तों को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही, साफ-सफाई और पानी की व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को काम की गुणवत्ता का ध्यान रखने और इसे तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की कोशिश है कि लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलें और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। डिप्टी मेयर ने बताया कि हरसरु गांव में पहले भी कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें सीवर लाइन, पीने के पानी की सप्लाई और गलियों में टाइल लगाने जैसे काम शामिल हैं। अब श्मशान घाट का सुधार होने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। संवाद