Gurugram News: ऑटो चालक ने पेड़ पर फंदा लगाया

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गुरुग्राम। सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में शनिवार रात को अतुल कटारिया चौक के पास ऑटो चालक संजीव मिश्रा का शव पेड़ से लटका मिला। वह सुखराली गांव में रहता था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि संजीव शनिवार शाम काम पर निकले थे, जिसके बाद वे घर नहीं लौटे। रात में पुलिस से घटना की सूचना मिली। परिजनों का कहना है कि घर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था।पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई कर रही है। संवाद