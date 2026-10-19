Gurugram News: 14.84 ग्राम एमडीएमए के साथ थाईलैंड की महिला गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) की गुरुग्राम यूनिट ने रविवार को सुशांतलोक स्थित एक मकान से 14.84 ग्राम एमडीएमए के साथ थाईलैंड निवासी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने एमडीएमए को एलईडी के पीछे रखे एक बैग में छिपाकर रखा था। टूरिस्ट वीजा खत्म होने के बाद भी आरोपी महिला करीब एक साल से अवैध रूप से भारत में रही है।एचएसएनसीबी गुरुग्राम यूनिट को सूचना मिली कि सुशांत लोक के सी-ब्लॉक में रहने वाली एक विदेशी महिला एमडीएमए की अवैध बिक्री में संलिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मकान पर दबिश दी और थाईलैंड की महिला आरोपी वानविसा संसर्न को काबू किया। तलाशी के दौरान एलईडी के पीछे रखे बैग से पारदर्शी पॉलीथीन में 14.80 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ। जांच में पता चला कि महिला पर्यटक वीजा पर भारत आई थी और उसका वीजा की अवधि वर्ष 2025 में खत्म हो चुकी है। उसके खिलाफ सुशांतलोक थाने में रविवार को एनडीपीएस संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।