Gurugram News: तीसरी से 12वीं तक अर्धवार्षिक मूल्यांकन की अस्थायी डेटशीट जारी

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले के स्कूलों में तीसरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने अस्थायी डेटशीट जारी की है, जिसके अनुसार परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होकर तीन अक्तूबर तक चलेंगी। इससे पहले जारी किए गए तीन परीक्षा कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरी कक्षा की परीक्षा 21 सितंबर को अंग्रेजी विषय से शुरू होगी। इसी दिन चौथी कक्षा का पर्यावरण अध्ययन और पांचवीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर होगा। इसके बाद अलग-अलग कक्षाओं और विषयों के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।तीसरी कक्षा में अंग्रेजी, हिंदी और गणित समेत मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। चौथी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन, गणित और अंग्रेजी के पेपर होंगे। पांचवीं कक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और गणित की परीक्षा आयोजित की जाएगी। छठी से आठवीं कक्षा तक भी विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। छठी कक्षा की परीक्षा सामाजिक विज्ञान, सातवीं की हिंदी और आठवीं की विज्ञान विषय से शुरू होगी। नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए भी विषयवार शेड्यूल तय किया गया है। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के मुख्य और वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं होंगी। विभाग ने कहा कि राज्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा बाद में कराई जा सकती है।