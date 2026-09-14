Gurugram News: नेहरू स्टेडियम में रिहैबलिटेशन सेंटर और स्पीड क्लाइंबिंग वॉल के लिए सर्वे शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। नेहरू स्टेडियम में रिहैबलिटेशन सेंटर और स्पीड क्लाइंबिंग वॉल के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार की बजट घोषणा के तहत प्रस्तावित दोनों परियोजनाओं के लिए स्टेडियम में सोमवार से सर्वे शुरू कर दिया गया है। निर्माण के लिए उपयुक्त जगह चिह्नित की जा रही है।रिहैबलिटेशन सेंटर के निर्माण से खिलाड़ियों को चोट लगने के बाद रिकवरी और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं, स्पीड क्लाइंबिंग वॉल से इस खेल का प्रशिक्षण मिलेगा।निर्माण हरियाणा स्टेट रोड्स एवं ब्रिजेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएसआरडीसी) की ओर से करवाया जाना है। इसके लिए खेल विभाग को प्रस्तावित निर्माण की अनुमानित लागत का विस्तृत ब्योरा और ड्राइंग तैयार करवाकर संबंधित विभाग को भेजनी है। इसके बाद परियोजना आगे बढ़ेगी।जिला खेल अधिकारी आरती कोहली ने बताया कि नेहरू स्टेडियम में रिहैबलिटेशन सेंटर और स्पीड क्लाइंबिंग वॉल के निर्माण के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। अभी दोनों सुविधाओं के लिए उपयुक्त जगह देखी जा रही है। जगह तय होने के बाद अनुमानित लागत और ड्राइंग तैयार कर आगे की प्रक्रिया के लिए भेजी जाएगी।