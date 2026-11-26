गोल्फ कोर्स रोड पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाए गए। डिफेंडर गाड़ी और एक ट्रैक्टर के चालकों ने डिवाइडर पर अपने वाहन उतारे। इन दोनों वाहनों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

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वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि रात के समय डिफेंडर का चालक डिवाइडर कूदाकर लेन बदल रहा था। यह यातायात सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। इसी तरह, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी डिवाइडर के ऊपर से गुजर रही थी। इन चालकों ने स्पष्ट रूप से सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उनकी इन हरकतों से अन्य यात्रियों और वाहन चालकों की जान को जोखिम में डाला गया।



पुलिस ने की कार्रवाई

यातायात पुलिस ने इन वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। पुलिस ने डिफेंडर गाड़ी के चालक का चालान काट दिया है। अब यातायात पुलिस ट्रैक्टर की पहचान करने का प्रयास कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

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