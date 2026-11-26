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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। मिलेनियम सिटी को हरा-भरा और साफ-सुथरा बनाने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) अब अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने की तैयारी कर रहा है। शहर में सड़कों के किनारे बने हरित क्षेत्र, डिवाइडर और बड़े पार्कों की देखरेख के लिए जीएमडीए अपनी पर्यावरण शाखा को मजबूत करेगा। इसके लिए 38 नए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें मैनेजर से लेकर माली तक शामिल होंगे।अभी जीएमडीए की पर्यावरण शाखा में केवल 10 अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। इनमें तीन कार्यकारी अभियंता, तीन एसडीओ, दो पटवारी और एक कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं, लेकिन शाखा में एक भी माली नहीं है। ऐसे में शहर के हरित क्षेत्रों की नियमित देखभाल करना मुश्किल हो रहा है।अब जीएमडीए ने दो मैनेजर, छह सहायक मैनेजर, 10 कनिष्ठ अभियंता और 20 सुपरवाइजर या माली नियुक्त करने की तैयारी की है। इसके लिए विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। मैनेजर पद के लिए हरियाली के क्षेत्र में कम से कम 15 साल का अनुभव जरूरी रखा गया है। इन पदों पर ठेके के आधार पर नियुक्तियां होंगी।350 किलोमीटर सड़कों के हरित क्षेत्र पर रहेगी नजरगुरुग्राम में करीब 350 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इनके दोनों तरफ और डिवाइडर पर हरियाली विकसित की गई है। इसके अलावा सेक्टर-29 का लेजर वैली पार्क, सेक्टर-22 का ताऊ देवीलाल पार्क और सेक्टर-52ए का जैव विविधता पार्क भी जीएमडीए के प्रमुख हरित क्षेत्रों में शामिल हैं। इन सभी जगहों पर पौधों की देखभाल, पानी का छिड़काव और सफाई जरूरी है।कई सड़कों पर हरियाली की हालत खराबशहर में कई जगह हरित क्षेत्रों की देखभाल नहीं होने से उनकी हालत खराब है। सुभाष चौक से सेक्टर-31 तक हरित क्षेत्र में मलबा और गंदगी जमा है। यहां पौधों को पानी देने और सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। सेक्टर-4 और 7, सेक्टर-9 और 9ए, ओल्ड दिल्ली रोड, इफको चौक से एसपीआर और वाटिका चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक भी हरित क्षेत्रों के रखरखाव की जरूरत है।सीईओ के निरीक्षण के बाद सफाई अभियानजीएमडीए के सीईओ डीके बेहेरा के निरीक्षण के बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर सफाई अभियान शुरू किया गया है। यहां करीब 100 कर्मचारियों को डिवाइडर और हरित क्षेत्र की सफाई में लगाया गया है। सीएसआर के तहत काम करने वाले बिल्डरों को भी हरियाली के रखरखाव में लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।