Gurugram News: खंड स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। निपुण मिशन के तहत जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार को खंड स्तर पर सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमिता रांगी के मार्गदर्शन में करवाया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सुंदर लेखन के साथ हिंदी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना है।प्रतियोगिता में कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिले के चारों खंडों से करीब 120 विद्यार्थियों का चयन किया गया। हर खंड से करीब 30 विद्यार्थियों को चयन किया गया, जिसमें प्रत्येक कक्षा से 10-10 विद्यार्थी शामिल रहे। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को सुलेख लिखने के लिए आधे घंटे का समय दिया गया।खंड स्तर पर उत्कृष्ट लेखन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रतियोगिता में चयनित 120 छात्रों को अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली जिला स्तरीय सुलेख प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इनमें से चयनित छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इससे छात्रों को मनोबल बढ़ेगा और हिंदी के प्रति रुचि भी बढ़ेगा।विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के सही लेखन, साफ-सुथरी लिखावट और भाषा के प्रति रुचि विकसित करने के लिए इस तरह की गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इससे छात्रों के लेखनी में सुधार होगा। - सुमिता रांगी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी