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Gurugram News: ग्राहकों के लिए फोन निकालने के बहाने 20 लाख के मोबाइल चुराए

Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:02 AM IST
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Stole mobile phones worth 20 lakhs under the pretext of retrieving them for customers
इंस्टाकार्ट हब के दो कर्मचारी गिरफ्तार, चोरी किए गए दो मोबाइल बरामद
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बिनोला-हाइपरलोकल स्थित इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हब से लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के जिला दौसा के उदयपुरा निवासी राहुल कुमार बैरवा और भालपुरा निवासी सचिन बैरवा के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह इंस्टकार्ट हब में पीकिंग एजेंट का काम करते थे, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। बिलासपुर थाना पुलिस ने कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।अधिकृत प्रतिनिधि रितिनदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सचिन कुमार और राहुल कुमार प्लैनेट पीसीआई विक्रेता के माध्यम से हब के पिकिंग विभाग में नियुक्त थे। बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे जी-एक फ्लोर पर एक ट्रे को क्षतिग्रस्त कर मोबाइल फोन चोरी करने की घटना कैमरे में कैद हुई। इसके बाद कंपनी ने आंतरिक जांच और ऑडिट कराया तो पता चला कि 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच सिलसिलेवार तरीके से कई मोबाइल चोरी किए गए, जिससे कंपनी को करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
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