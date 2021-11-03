Gurugram News: सेंट टेरेसा ने 4 विकेट से जीता मैच

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गुरुग्राम। क्रिकेट अड्डा मैदान पर शुक्रवार को सेंट टेरेसा क्रिकेट अकादमी ने पीएस अकादमी को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीएस अकादमी ने 20 ओवर में 221 रन बनाए। जवाब में सेंट टेरेसा क्रिकेट अकादमी ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर 222 बना लिए। सेंट टेरेसा अकादमी से हैरी को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और योगेश को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद