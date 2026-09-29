Gurugram News: गर्भवतियों की विशेष जांच की गई

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मानेसर। बदलते मौसम को देखते हुए नखड़ौला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की ओर से गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच गई। पीएचसी पर इलाज और जांच के लिए पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. तरूण चोपड़ा ने बताया कि सुबह और शाम के समय मौसम ठंडा होने लगा है, जबकि दिन में गर्मी बनी हुई है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। इसका असर गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ सकता है, इसलिए उनकी नियमित जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संवाद