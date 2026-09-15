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Gurugram News: वायरल बुखार के बीच गर्भवतियों की हुई विशेष जांच

Tue, 15 Sep 2026 07:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:23 PM IST
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Special check-ups conducted for pregnant women amidst viral fever outbreak.
मानेसर। क्षेत्र में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच नखडौला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की ओर से गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए पहुंचने वाली महिलाओं को बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र की टीम गर्भवती महिलाओं को वायरल बुखार के साथ-साथ डेंगू और मलेरिया से बचाव के तरीकों के बारे में भी जागरूक कर रही है। महिलाओं को घर और आसपास साफ-सफाई रखने तथा मच्छरों से बचने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. तरून चोपड़ा का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह के बुखार या परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच कराने से समस्या का जल्द पता लगाया जा सकता है। संवाद
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