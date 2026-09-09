Gurugram News: सोहना बार एसोसिएशन का चुनाव अंतिम चरण में

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सोहना। सोहना बार एसोसिएशन का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनावी समर में कूदे उम्मीदवार अपनी जीत हासिल करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपना रहे हैं। ऐसा होने से चुनावी माहौल गर्माने लगा है। वहीं, चुनाव में मात्र दो दिन शेष होने के बाद भी मतदाता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इसके कारण उम्मीदवारों में अपनी जीत व हार का भी सता रहा है। सोहना बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 11 सितंबर को होगा। चुनाव में करीब 900 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके उम्मीदवारों की जीत व हार को सुनिश्चित करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी एडवोकेट सोमवीर तंवर ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण होगा। चुनाव का परिणाम 11 सितंबर को ही घोषित कर दिया जाएगा। संवाद