Gurugram News: अदालत में बोली सिया- सुरक्षा किट नहीं पहनी होती तो शायद मैं बच न पाती

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गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर मोटरसाइकिल सवार युवती को टक्कर मारने के मामले में मंगलवार शाम जिला अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके कलमबद्ध बयान दर्ज कराए गए। युवती सिया ने अपना पूरा नाम और पता बताते हुए खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताया। सिया ने बताया कि रविवार को वह अपने मोटरसाइकिल सवार दोस्तों के साथ गुरुग्राम में एक कैफे तक सवारी पर निकली थी। रास्ते में एक कार सवार आरोपी ने खिड़की से कमेंट किया। युवती ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आरोपी कार से पीछा करने लगा। उसने बार-बार कार को मोटरसाइकिल के करीब लाकर डराया। सेक्टर-56 मेट्रो स्टेशन पार करते हुए आरोपी ने तेज रफ्तार से आकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और भाग गया। उसने रुककर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। मेरे दोस्त ने उसे रोकने का प्रयास किया तो भी आरोपी गाली देकर कार भगा ले गया। युवती ने कहा कि आरोपी ने जान-बूझकर मुझे मारने के लिए बाइक को टक्कर मारी। मैंने यदि सुरक्षा किट नहीं पहनी होती तो शायद मैं बच न पाती। युवती ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की गुहार लगाई। ब्यूरो