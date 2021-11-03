Gurugram News: शिव लाल अकादमी 3 विकेट से जीती
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:17 AM IST
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गुरुग्राम। एसएल क्रिकेट अकादमी के मैदान पर मंगलवार को क्रिकेट अकादमी ऑफ नवादा और शिव लाल क्रिकेट अकादमी के बीच टी-20 मैच खेला गया। इसमें शिव लाल अकादमी की टीम ने नवादा की टीम को 3 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नवादा अकादमी की टीम ने 19.5 ओवर में 204 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शिव लाल अकादमी की टीम ने 19.5 ओवर में 7 विकेट खोकर 208 रन बना लिए। नवादा की ओर से हर्ष को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और कुनाण को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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