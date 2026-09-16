Gurugram News: बसई रोड पर सीवर ओवरफ्लो से बढ़ी परेशानी

विज्ञापन

गुरुग्राम। बसई रोड की जर्जर हालत के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ रहा है। वहीं, सीवर ओवरफ्लो होने के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित कुमार ने बताया कि दो सप्ताह में सड़क पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सड़क निर्माण के साथ फुटपाथ और ट्रेन का भी प्रावधान किया गया है। ब्यूरो