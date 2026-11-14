Gurugram News: जनगणना-2027 की स्व-गणना 10 जनवरी से

विज्ञापन

गुरुग्राम। जनगणना-2027 के दूसरे चरण में नागरिक 10 से 24 जनवरी, 2027 तक अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। यह प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर संचालित होगी। डीसी उत्तम सिंह ने सभी से सही विवरण भरने की अपील की। प्रगणक 25 जनवरी से 28 फरवरी, 2027 के मुख्य अभियान में दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे। इसमें 40 प्रश्न होंगे और व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहेगी। ब्यूरो