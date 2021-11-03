Gurugram News: 60 खिलाड़ियों का स्टेट चैंपियनशिप के लिए चयन

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। गांव धरमपुर स्थित चेतन दास कम्युनिटी सेंटर में जिला स्तरीय कराटे चयन प्रतियोगिता एवं स्टेट ट्रायल का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों और कराटे अकादमियों की 25 टीमों के करीब 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 पदक अपने नाम किए। इसके आधार पर करीब 60 खिलाड़ियों का हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।जिला कराटे सचिव पवन सिंह की अगुवाई में प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया है। चयनित खिलाड़ियों से स्टेट चैंपियनशिप में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और गुरुग्राम की टीम को प्रदेश में बेहतर स्थान दिलाने के लिए आगे भी विशेष तैयारी की जाएगी।आयोजक मुस्कान और पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग देने वाले कोचों का आभार जताया। प्रतियोगिता में गोविंदा, प्रशांत, पंकज, शुभम, मान सिंह, रिद्धि अत्री, विशाल, राजेंद्र, नरेंद्र और प्रवीण समेत अन्य कोचों ने विशेष सहयोग किया।