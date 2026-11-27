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गुरुग्राम। जिले के सरकारी और निजी स्कूलों का शिक्षा विभाग सुरक्षा ऑडिट कराएगा। इसमें सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता, रिकॉर्डिंग और निगरानी जांची जाएगी। शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व जिम्मेदारियां भी तय होंगी। इसके अलावा प्राथमिक उपचार, मेडिकल कक्ष, आपातकालीन सुविधाओं और दिव्यांग विद्यार्थियों की सुरक्षा के इंतजामों का आकलन होगा। बाहरी लोगों के प्रवेश पर नियंत्रण की व्यवस्था भी जांची जाएगी। कमियां मिलने पर स्कूल प्रबंधन को सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। संवाद