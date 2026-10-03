Gurugram News: सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 04:19 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 04:19 PM IST
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गुरुग्राम। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर निगम के वार्ड-29 में भाजपा की ओर से सेवा शिविर लगाया गया। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की ओर से आयोजित शिविर में भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम कर शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। शिविर में फैमिली आईडी में आय कम करवाने व आवश्यक संशोधन, नए वोटर कार्ड बनवाने, पानी के नए मीटर के लिए आवेदन, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने, प्रॉपर्टी आईडी में संशोधन, पानी के बिल, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन तथा आधार कार्ड से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई गई। ब्यूरो
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