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Gurugram News: डीटीसी के अधिकारियों ने बसें चलाने के लिए किया दोनों रूटों पर सर्वे व निरीक्षण

Sat, 03 Oct 2026 05:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 05:18 PM IST
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DTC officials conducted a survey and inspection of both routes for bus operations.
सर्वे के दौरान सड़क पर एक बने मोड़ पर डीटीसी बस। फोटो- सोशल मी​डिया
द्वारका सेक्टर-21 से कपासहेड़ा बॉर्डर और बाढ़सा एम्स तक डीटीसी बसों चलाने की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। द्वारका सेक्टर-21 से कपासहेड़ा बॉर्डर और बाढ़सा एम्स तक डीटीसी बसों चलाने के लिए डीटीसी के अधिकारियों ने सर्वे व निरीक्षण किया है। डीटीसी अधिकारी बसों को लेकर शुक्रवार को गुरुग्राम आए थे और उनको दोनों रूटों की सड़कों पर चलाकर देखा। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर दाेनों रूटों पर डीटीसी बसें चलाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए यूनाइटेड आरडब्लूए फेडरेशन (यूआरएफ) ने डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (ट्रैफिक) को मांग पत्र सौंपा। इसमें द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन से कपासहेड़ा बॉर्डर व धनकोट-बाढ़सा एम्स तक लोकल बस सेवा शुरू करने की मांग की गई थी। पहले रूट में द्वारका सेक्टर-21, द्वारका एक्सप्रेसवे, बजघेड़ा, पालम विहार, रेजांगला चौक, सेक्टर-23, डूंडाहेड़ा व कपासहेड़ा बॉर्डर तक और दूसरे रूट पर द्वारका सेक्टर-21, द्वारका एक्सप्रेसवे, सेक्टर-111, बजघेड़ा, धनकोट, बुढेड़ा, एसजीटी यूनिवर्सिटी व बाढ़सा एम्स तक बस चलाने की मांग है, ताकि लोगों को द्वारका जाने तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सके।
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यूनाइटेड आरडब्लूए फेडरेशन (यूआरएफ) से प्रतिनिधिमंडल में शामिल राकेश राणा ने बताया कि डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (ट्रैफिक) को मांग पत्र सौंपा है। दोनों रूटों पर चार-चार बसें चलाने की मांग की गई है। 2 अक्तूबर की शाम को शहर की कई सड़कों पर बसों को चलाकर सर्वे किया।
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