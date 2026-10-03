Gurugram News: शहर का दम घोट रहा ट्रैफिक जाम

विज्ञापन

--

--

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। साइबर सिटी में वाहन चालकों को रोजाना पीक ऑवर्स में भीषण जाम का सामना करना पड़ता है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों व रेडलाइट पर वाहनों की लंबी कतारें लगना आम बात हो चुकी हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर लगने वाली लंबी लाइनों के कारण न सिर्फ लोगों का कीमती समय बर्बाद होता है, बल्कि वाहनों में ईंधन की खपत और शहर में प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर में कई चौक-चौराहों पर लगने वाले जाम का समाधान कराने में यातायात पुलिस नाकाम साबित हो रही है।शहर के कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं, जहां से गुजरना लोगों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। इन में राजीव चौक, दौलताबाद फ्लाईओवर, गुरुद्वारा रोड, महावीर चौक, रेलवे रोड, सुभाष चौक, इफको चौक से ओल्ड दिल्ली रोड़, सेक्टर-22 से रेजांगला चौक, सेक्टर-5 से कृष्णा चौक, उद्योग विहार क्षेत्र, डूंडाहेड़ा गांव से कापसहेड़ा बॉर्डर, माता मंदिर रोड, पटौदी चौक, हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक, बसई रोड पर वाहन चालक पीक ऑवर्स में जाम से जूझते रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली-जयुपर हाईवे पर उद्योग विहार से इफको चौक तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। वहीं, एनएच-48 पर दिल्ली की ओर से राजीव चौक की ओर आने वाले वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ता है।शहर में जाम की समस्या से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई चौक-चौराहों पर अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं, कई चौक-चौराहों व रेडलाइट का सर्वे व निरीक्षण कराकर जाम लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, ताकि सुधार करके वाहन चालकों को जाम से बचाया जा सके।