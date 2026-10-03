Gurugram News: सेक्टर-83 में सफाई और पौधरोपण अभियान चलाया
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:34 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:34 PM IST
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मानेसर। गांधी जयंती पर सेक्टर-83 स्थित ईमार पाम गार्डन्स में नगर निगम मानेसर ने सफाई और पौधरोपण अभियान चलाया। इसमें संयुक्त आयुक्त दर्शन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सोसाइटी के लोगों ने अधिकारियों के सामने क्षेत्र की कई समस्याएं रखीं। सड़क मरम्मत, पानी की कमी, जलभराव, नालियों और सीवर के समाधान की मांग की गई। स्ट्रीट लाइट ठीक कराने, कूड़ा व्यवस्था सुधारने और खुले में कूड़ा डालने पर रोक की मांग भी की गई। कूड़ा शुल्क और लावारिस कुत्तों-पशुओं की समस्या पर भी जानकारी मांगी गई। संयुक्त आयुक्त दर्शन यादव ने नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की समस्याओं पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने खेड़की दौला टोल प्लाजा को करीब छह महीने में स्थानांतरित करने की जानकारी दी। अधिकारियों और लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए। सभी ने स्वच्छता और पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया। संवाद
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