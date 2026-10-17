Gurugram News: सफाई कर्मचारियों ने विधायक का जताया आभार

विज्ञापन

गुरुग्राम। सफाई एवं सीवरमैन कर्मचारियों ने शनिवार को विधायक मुकेश शर्मा का आभार जताया। विधायक ने उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने नगर निगम से अंतिम बीट योजना व पर्यवेक्षकों की तैनाती के आदेश निरस्त करवाए। यह निर्णय आयुक्त प्रदीप दहिया और मेयर राजरानी मल्होत्रा की सहमति से हुआ। विधायक ने कर्मचारियों से निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। ब्यूरो