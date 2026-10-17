फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Rs 77.87 lakh recovered from those who failed to pay water bills

Gurugram News: पानी का बिल नहीं भरने वालों से वसूले 77.87 लाख

Sat, 17 Oct 2026 07:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:11 PM IST
विज्ञापन
Rs 77.87 lakh recovered from those who failed to pay water bills
13 दिन में दो टीमों ने की वसूली, टीम-2 ने सबसे ज्यादा 44.52 लाख रुपये जुटाए
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पानी के बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 30 सितंबर से 17 अक्बतूर के बीच चलाए गए अभियान में निगम की दो क्लस्टर टीमों ने 72 उपभोक्ताओं से 77.87 लाख रुपये की बकाया राशि वसूली। इसके बावजूद जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिल जमा नहीं कराए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। सनसिटी क्षेत्र में बकाया भुगतान नहीं करने वालों के पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

टीम-2 ने 44.52 लाख रुपये वसूले

नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक, जेई महबूब अली के नेतृत्व वाली क्लस्टर टीम-2 ने 53 उपभोक्ताओं से 44.52 लाख रुपये की वसूली की। वहीं, जेई दीपक यादव के नेतृत्व वाली क्लस्टर टीम-1 ने 19 उपभोक्ताओं से 33.35 लाख रुपये जमा कराए। दोनों टीमों ने कुल 72 उपभोक्ताओं से 77.87 लाख रुपये वसूले। निगम अब लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चिह्नित कर उनसे बकाया राशि वसूलने में जुटा है।
विज्ञापन


बिल नहीं चुकाया तो होगी सख्ती

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने उपभोक्ताओं से लंबित पानी के बिलों का जल्द भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार-बार सूचना देने के बावजूद बकाया जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम का वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed