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Gurugram News: युवक से ठग लिए 1.66 लाख रुपये

Fri, 13 Nov 2026 07:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:26 PM IST
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Rs 1.66 lakh swindled from a young man
गुरुग्राम। साइबर ठगों ने एक युवक को अपनी बातों फंसाकर 1.66 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पास अनजान नंबर से फोन आया था। फोन पर बात करने वालों ने उन्हें पॉलिसी में निवेश करने के लिए कहा। इसके बाद उनके पास एक ओटीपी आया। ठगों ने बातों में फंसाकर उनसे ओटीपी ले लिया। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने जैसे ही ओटीपी दिया तो उनके खाते से 1.66 लाख रुपये निकल गए। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत इसकी शिकायत साइबर पुलिस को दी। संवाद
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