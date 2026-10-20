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Gurugram News: आईएमटी मानेसर के सेक्टर-1 की सड़कों की होगी मरम्मत

Tue, 20 Oct 2026 11:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:58 PM IST
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Roads in Sector 1 of IMT Manesar will be repaired.
तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, लोगों को मिलेगी राहत
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। आईएमटी मानेसर के सेक्टर-1 में रहने वाले लोगों और यहां काम करने वाले कर्मचारियों को जल्द ही खराब सड़कों से राहत मिलने वाली है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से सेक्टर की जर्जर सड़कों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत उन सड़कों की मरम्मत की जाएगी, जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी है।

एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के अनुसार, सेक्टर-1 में करीब चार किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत और सुधार किया जाएगा। इस काम पर लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क सुधार का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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दरअसल, सेक्टर-1 की कई सड़कों की हालत लंबे समय से खराब है। जगह-जगह सड़क टूटने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। इन सड़कों से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसे में खराब सड़कों के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों और उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों ने कई बार एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के सामने सड़कों की मरम्मत की मांग रखी थी। लगातार शिकायतें मिलने के बाद निगम ने अब इस दिशा में कदम उठाया है। सड़कों की मरम्मत और सुधार का काम पूरा होने के बाद सेक्टर में आवागमन पहले से बेहतर होने की उम्मीद है।
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