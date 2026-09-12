Gurugram News: मानेसर में बढ़े वायरल बुखार के मरीज

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मानेसर। मानेसर क्षेत्र में इन दिनों वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शनिवार को क्षेत्र के तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर करीब 350 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा मरीज जुकाम, खांसी और गले में खराश की शिकायत लेकर आए।बारिश के बाद बढ़ी उमस को मरीजों की संख्या बढ़ने का एक कारण माना जा रहा है। मौसम में बार-बार बदलाव के कारण लोगों को सर्दी-जुकाम और बुखार की शिकायत हो रही है। पीएचसी पर आने वाले मरीजों की लगातार जांच की जा रही है। नखडौला स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. तरून चोपड़ा ने बताया कि मरीजों को को डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।लोगों को घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने और साफ-सफाई रखने की सलाह दी जा रही है। मानेसर क्षेत्र में डेंगू के मरीज भी सामने आने लगे हैं। इसे देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू की जांच को लेकर भी तेजी की गई है। बुखार के साथ आने वाले मरीजों की जरूरत के अनुसार जांच कराई जा रही है।