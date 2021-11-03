Gurugram News: डीएलएफ एम1 के लोगों को जल्द मिलेगा क्लब हाउस

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पांच करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है निर्माणसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। डीएलएफ एम1 के लोगों को जल्द ही क्लब हाउस की सुविधा मिलने वाली है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) की ओर से करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से क्लब हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। इसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार, क्लब हाउस का निर्माण दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लब हाउस तैयार होने के बाद डीएलएफ एम1 के लोगों को मनोरंजन, खेल और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। यह क्लब हाउस मुख्य रूप से डीएलएफ निवासियों के लिए होगा।जानकारी के अनुसार, इस जमीन पर क्लब हाउस का निर्माण पहले डीएलएफ की ओर से किया जाना था। डीएलएफ की करीब 912 एकड़ जमीन एचएसआईआईडीसी के हिस्से में आ गई थी। इसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह जमीन एचएसआईआईडीसी को सौंप दी गई। अब एचएसआईआईडीसी की ओर से यहां क्लब हाउस का निर्माण कराया जा रहा है।क्लब हाउस में लोगों के लिए कई सुविधाएं होंगी। इसमें जिम, लाइब्रेरी, गेम्स एरिया, स्वीमिंग पूल और गैदरिंग हॉल बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लब हाउस बनने से डीएलएफ एम1 के निवासियों को अपने क्षेत्र में ही खेल, मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर जगह मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि काम तेजी से चल रहा है और तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। एचएसआईआईडीसी के कार्यकारी अभियंता यशस्वी वर्मा का कहना है कि डीएलएफ एम1 में क्लब हाउस बनने के बाद काफी सुविधाएं मिलेंगी।